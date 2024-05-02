Юрист рассказал о видах пенсий, которые работают в России в 2024 году Ирэн ОрлонскаяПенсии регулярно выплачиваются лицам, достигшим определенного возраста или имеющим определенный стаж работы в соответствии с законодательством.
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