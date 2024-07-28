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Царьград

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В Челябинске перекрыли движение в районе, где река Миасс вышла из берегов

В Челябинске перекрыли движение в районе, где река Миасс вышла из берегов

Рассказываем, куда лучше не ездить на автомобилях 28 июля.Очередные последствия минувших ливней. Движение по улице Университетская Набережная в районе парка Калининского района временно ограничено.

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