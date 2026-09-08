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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заварзин о награде имени Яшина: «Сафонов – хороший вратарь, но не самый сильный. Учитывая, как там относятся к россиянам, его шансы снижаются. Но его имя будет звучать на весь мир – это уже прекрасно»

Юрий Заварзин считает, что Матвей Сафонов вряд ли получит приз имени Льва Яшина. «Сафонов – очень хороший вратарь, сильный, он своей игрой, безусловно, помог « ПСЖ » в этом году победить в Лиге чемпионов.

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