Заварзин о награде имени Яшина: «Сафонов – хороший вратарь, но не самый сильный. Учитывая, как там относятся к россиянам, его шансы снижаются. Но его имя будет звучать на весь мир – это уже прекрасно»

Юрий Заварзин считает, что Матвей Сафонов вряд ли получит приз имени Льва Яшина. «Сафонов – очень хороший вратарь, сильный, он своей игрой, безусловно, помог « ПСЖ » в этом году победить в Лиге чемпионов.