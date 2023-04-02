Шарль Леклер о сходе: «Не виню Стролла, это гоночный инцидент»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свой сход с дистанции к Гран-при Австралии. Леклер не смог продолжить борьбу после того, как в результате контакта с болидом Стролла его вынесло в гравий – инцидент произошел на первом круге гонки.