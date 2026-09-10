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Тульские новости

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Кимовский суд Тульской области вынес приговор за покушение на мошенничество

Кимовский суд Тульской области вынес приговор за покушение на мошенничество

По версии следствия, с августа 2024 года по октябрь 2025 года мужчина пытался незаконно оформить в собственность арендованные у администрации Кимовского района земельные участки по льготной цене.

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