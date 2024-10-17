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Бывший солист One Direction погиб в Буэнос-Айресе

Бывший солист One Direction погиб в Буэнос-Айресе

Экс-участник One Direction Лиам Пейн разбился, упав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе.<strong>31-летнего британского певца и экс-участника группы One Direction Лиама Пейна нашли мертвым в отеле Буэнос-Айреса, пишут <a href="https://www.

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