Бывший солист One Direction погиб в Буэнос-Айресе

Экс-участник One Direction Лиам Пейн разбился, упав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе.<strong>31-летнего британского певца и экс-участника группы One Direction Лиама Пейна нашли мертвым в отеле Буэнос-Айреса, пишут <a href="https://www.
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