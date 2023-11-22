Модернизированные БМП-2 с креплениями для допзащиты поступили в войска

Входящий в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха Бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ) отправил в войска боевые машины пехоты БМП-2, прошедшие капитальный ремонт и получившие крепления для дополнительной защиты.
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