Полиция Башкирии задержала пьяного водителя Renault Kaptur в Мелеузе после звонка обеспокоенного жителя

В результате оперативных действий сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС) в городе Мелеузе был остановлен автомобиль Renault Kaptur, за рулем которого находился 23-летний гражданин Удмуртской Республики, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
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