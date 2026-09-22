Психолог Смирнова объяснила пустоту после карьерного успеха

Карьерный рост, доход и признание могут не принести ожидаемого чувства счастья. Психолог Татьяна Смирнова объяснила, почему после достижения цели возникает потеря смысла, сообщает газета «Известия» .
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