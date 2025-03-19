Чудовищная жестокость карателей ВСУ: трагедия Нины Кузнецовой Ирина ВальковаС момента начала военных действий на территории Украины мир стал свидетелем множества жестоких преступлений, совершённых украинскими военнослужащими.
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