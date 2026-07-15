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Захарова потребовала от МАГАТЭ осудить убийство инженера Запорожской АЭС

Захарова потребовала от МАГАТЭ осудить убийство инженера Запорожской АЭС

max.ru/ЗАЭС. Официально Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осудить убийство главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева.

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