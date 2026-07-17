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В России хотят ввести долгосрочные тарифы на водоснабжение

В России хотят ввести долгосрочные тарифы на водоснабжение

В России предложили устанавливать тарифы на водоснабжение и водоотведение сразу на пять лет. По мнению директора по взаимодействию с органами власти ГК «Росводоканал» Сергея Кржановского, это позволит коммунальным предприятиям привлекать долгосрочные кредиты и планомерно инвестировать в модернизацию инфраструктуры.

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