В России хотят ввести долгосрочные тарифы на водоснабжение

В России предложили устанавливать тарифы на водоснабжение и водоотведение сразу на пять лет. По мнению директора по взаимодействию с органами власти ГК «Росводоканал» Сергея Кржановского, это позволит коммунальным предприятиям привлекать долгосрочные кредиты и планомерно инвестировать в модернизацию инфраструктуры.
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