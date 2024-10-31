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Царьград

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Морпехи захватили опорный пункт ВСУ с натовским пулеметом в Курской области

Морпехи захватили опорный пункт ВСУ с натовским пулеметом в Курской области

В опорном пункте, который захватили морские пехотинцы в Курской области, обнаружили пулемет и раненых украинских боевиков.

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