Сенатор Рогозин: денацификация подразумевает ликвидацию пропагандистов русофобии

Сенатор от Запорожской области заявил, что "денацификация" на Украине подразумевает не уничтожение "десятков и сотен тысяч солдат" Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ликвидацию "тех, кто насаживает человеконенавистнический русофобский дух".