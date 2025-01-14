Сенатор от Запорожской области заявил, что "денацификация" на Украине подразумевает не уничтожение "десятков и сотен тысяч солдат" Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ликвидацию "тех, кто насаживает человеконенавистнический русофобский дух".
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