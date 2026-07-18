Роспотребнадзор рассказал, как выбирать продукты на рынке, чтобы не отравиться

На что стоит обращать внимание, покупая продукты на рынках, напомнили в Роспотребнадзоре.При покупке продукции на рынках важно обращать внимание на чистоту торгового места, внешний вид продавца и наличие документов, подтверждающих качество товаров.
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