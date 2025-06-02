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Царьград

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Трагедия в Брянской области: погибла врач детского хосписа, дети ранены

Трагедия в Брянской области: погибла врач детского хосписа, дети ранены

В результате крушения поезда в Брянской области погибла врач детского хосписа Виолетта Горыня. Её дети госпитализированы: старший с переломом, младший в критическом состоянии.

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