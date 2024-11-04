На кораблях Тихоокеанского флота подняли флаги в честь Дня народного единства

На кораблях и подводных лодках в пунктах базирования Тихоокеанского флота (ТОФ) в честь Дня народного единства в понедельник, 4 ноября, подняли Андреевский флаг и флаги расцвечивания под гимн Российской Федерации, сообщает Минобороны России.