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Газета.ру

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Дирижер Франц: жители Германии в основном хорошо относятся к России

Дирижер Франц: жители Германии в основном хорошо относятся к России

Жители Германии в основном хорошо относятся к России. Об этом РИА Новости рассказал дирижер и пианист из Германии Юстус Франц.

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