Дирижер Франц: жители Германии в основном хорошо относятся к России

Жители Германии в основном хорошо относятся к России. Об этом РИА Новости рассказал дирижер и пианист из Германии Юстус Франц.
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