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Китай

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В Беларуси прошла конференция по укреплению потенциала страны для достижения Целей устойчивого развития

Минск, 6 июня /Синьхуа/ -- В Беларуси состоялась международная конференция и B2B-сессия на тему "Укрепление потенциала Республики Беларусь для достижения Целей устойчивого развития: стратегии и партнерства в контексте современных вызовов и климатической повестки".

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