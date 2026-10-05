ISU запретил проведение международных турниров в России и Беларуси

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что проведение международных турниров по фигурному катанию в России и Беларуси запрещено до дальнейшего уведомления, несмотря на разрешение участия русских и белорусских спортсменов с сезона 2026/27.
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