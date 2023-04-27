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Кива о беседе Зеленского с Си Цзиньпином: глава Украины «срочно помчался искать защиты», так как узнал о плане переворота в Киеве

Кива о беседе Зеленского с Си Цзиньпином: глава Украины «срочно помчался искать защиты», так как узнал о плане переворота в Киеве

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, комментируя состоявшуюся накануне телефонную беседу Владимира Зеленского с Си Цзиньпином, отметил, что украинский президент «срочно помчался искать защиты» у председателя Китайской Народной Республики, так как узнал о плане государственного переворота в Киеве.

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