Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, комментируя состоявшуюся накануне телефонную беседу Владимира Зеленского с Си Цзиньпином, отметил, что украинский президент «срочно помчался искать защиты» у председателя Китайской Народной Республики, так как узнал о плане государственного переворота в Киеве.
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