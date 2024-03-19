ЦЕРН с декабря прекратит сотрудничество с российскими специалистами

Лаборатория больше не получает никакого финансирования от России. Европейская организация по ядерным исследованиям прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией, передаёт РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии