Политики Германии закрепили существующее социальное неравенство — эксперт

Социальная политика правительственной коалиции Германии увековечила и закрепила существующее неравенство, заявил директор Ассоциации благосостояния «Паритет» Йоахим Рок, 8 ноября пишет газета nd — Journalismus von links.
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