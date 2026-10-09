Нобелевскую премию мира вручат бывшему комиссару ООН по правам человека Пиллэй

Нобелевская премия мира 2026 года будет вручена бывшему Верховному комиссару ООН по правам человека Наванетхем (Нави) Пиллэй.
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