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Нобелевскую премию мира вручат бывшему комиссару ООН по правам человека Пиллэй

Нобелевскую премию мира вручат бывшему комиссару ООН по правам человека Пиллэй

Нобелевская премия мира 2026 года будет вручена бывшему Верховному комиссару ООН по правам человека Наванетхем (Нави) Пиллэй.

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