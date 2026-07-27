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Регионы России

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FDA одобрило новый препарат для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью

FDA одобрило новый препарат для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило к применению препарат центанафадин (Simtriyo) для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).

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