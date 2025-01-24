Добрый Мир
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Добрый Мир

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Путин прервал заседание из-за международного звонка. Ультиматум Трампа услышали в России: "Нам кинули перчатку?"

Путин прервал заседание из-за международного звонка. Ультиматум Трампа услышали в России: "Нам кинули перчатку?"

 59,6 тыс прочтений Вчера Русские военкоры и военные эксперты прокомментировали "ультиматум" Трампа.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Уже одно то, что мы с таким остервенением кинулись обсуждать Трампа, говорит о нашей слабости. Сильный просто наплевал бы на мнение какого- то там Трампа. Сильный просто спросил бы: -А какое, собственно, вам вообще дело до того, что происходит в Европе? Ваше полушарие- западное! И в восточном вам делать нечего. Сидите там, у себя за лужей- и продолжайте сидеть! А здесь, у себя, мы как- нибудь сами разберемся. А уж бить Орешником по Йеллоустону- совет глупее не придумаешь! Этому идиот- патриоту могу только сказать: -Нам бы у себя, в своем доме порядок навести- а уж потом будем других учить, как правильно жить.
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14 час.
Eduard
Кто кинул?А те кто из Афгана сбежал!
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10 час.
SI
Sergey Ivanov
Неужели? А кто из Афгана УШЕЛ? Неужто забыл?
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10 час.

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