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Владимирские новости

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Онкобольному жителю Гусь-Хрустального округа компенсировали 190 тысяч рублей за лекарства

Онкобольному жителю Гусь-Хрустального округа компенсировали 190 тысяч рублей за лекарства

Инвалиду I группы, не получившему положенный по льготе препарат из-за онкологического заболевания, компенсировали потраченные на покупку лекарства 190 тысяч рублей.

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