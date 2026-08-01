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Танашев назначил пенальти в ворота «Динамо» после ВАР в матче с «Балтикой» – Касерес наступил на ахилл Хилю. Защитник вышел на замену

« Балтика » заработала 11-метровый в матче с « Динамо » во 2-м туре РПЛ (2:1, второй тайм).  В ходе единоборства в штрафной защитник бело-голубых Хуан Касерес , появившийся на поле менее чем за 10 минут до этого, наступил на ахилл Брайану Хилю.

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