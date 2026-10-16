Рамный внедорожник собираются ставить на конвейер завода «Автотор» в Калининградской области. Косвенным подтверждением стали данные Государственной информационной системы промышленности: 15 октября модель засветилась на портале Минпромторга, причем сразу в восьми исполнениях.
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