С поразительной тучностью. Где в организме самый опасный жир

Врачи говорят: почти в 80% случаев мы приближаем болезни и старость своими руками. Как этого избежать? Рассказывает главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ профилактической медицины Оксана Драпкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии