С поразительной тучностью. Где в организме самый опасный жир

Врачи говорят: почти в 80% случаев мы приближаем болезни и старость своими руками. Как этого избежать? Рассказывает главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ профилактической медицины Оксана Драпкина.