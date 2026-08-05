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Новости Омска

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Кто будет участвовать в выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам от

Кто будет участвовать в выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам от Омской области? Облизбирком назвал зарегистрированых кандидатов: Округ № 141 (Омский): •Алексей Байков, «КОММУНИСТЫ РОССИИ» •Анастасия Ивашова, «ЯБЛОКО» •Андрей Алехин, КПРФ •Владимир Гуселетов, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» •Дмитрий Перминов, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» •Иосиф Дроботенко, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» •Максим Макаленко, ЛДПР •Марина Кубарева, «ЗЕЛЕНЫЕ» •Юрий Лавров, «НОВЫЕ ЛЮДИ» Округ № 142 (Москаленский): •Андрей Бондаренко, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» •Андрей Капля, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» •Виктор Жарков, «КОММУНИСТЫ РОССИИ» •Кирилл Атаманиченко, ЛДПР •Наталья Тузова, «НОВЫЕ ЛЮДИ» •Олег Смолин, КПРФ •Татьяна Шнейдер, «ЯБЛОКО» Округ № 143 (Любинский): •Алексей Кучук, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» •Андрей Ефимов, «КОММУНИСТЫ РОССИИ» •Антон Воронов, КПРФ •Владимир Лифантьев, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» •Игорь Антропенко, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» •Константин Юдин, «ЯБЛОКО» •Максим Родионов, ЛДПР •Ольга Консевич, «НОВЫЕ ЛЮДИ» •Сергей Андрианов, «ЗЕЛЕНЫЕ».

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