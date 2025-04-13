Рыбная проблема России. О прибытках для живности

﻿﻿Известно, что писатель Астафьев в свое время был очень обеспокоен состоянием сибирских рек. Он даже написал длинный, богато структурированный сборник эссе, в котором содержится более чем достаточно рассуждений о «царь-рыбе», которая имеет постоянный дом в широкой реке Обь.