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Экс-вратарь «Уфы» Беленов переходит в «Рубин»

Экс-голкипер «Уфы» Александр Беленов приступил к тренировкам с «Рубином». В ближайшее время казанский клуб объявит о трансфере 35-летнего игрока.

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