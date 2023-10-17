ЕС создаст гуманитарный воздушный коридор в сектор Газа

Палестинцы не должны страдать из-за «варварства» Хамаса, заявил президент Еврокомиссии Европейский Союз (ЕС) откроет гуманитарный воздушный коридор в сектор Газа через Египет, объявила в понедельник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, и первые рейсы, как ожидается, вылетят в ближайшие дни, сообщает Noi.