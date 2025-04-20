Южная Корея нарастила импорт автомобилей в Россию

По данным корейской статистической службы, в марте 2023 года поставки южнокорейских автомобилей в Россию выросли в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув 72 миллионов долларов — самого высокого уровня почти за год.
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