Врач Баркулова: гипертоники бросают пить лекарство при нормализации давления. Чем это грозит? Врач-терапевт Анна Баркулова назвала отказ от гипотензивных лекарств при нормализации давления одной из опасных ошибок гипертоников.
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