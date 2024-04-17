В России значительно сократили проверки бизнеса

МОСКВА, 17 апреля, ФедералПресс. В России бизнес стали проверять гораздо реже. Как сообщил в ходе круглого стола в Совете Федерации заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, по итогам 2023 года в сравнении с 2021 годом количество контрольных проверок в отношении предпринимателей сократилось более чем на 60 %.