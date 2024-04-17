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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В России значительно сократили проверки бизнеса

В России значительно сократили проверки бизнеса

МОСКВА, 17 апреля, ФедералПресс. В России бизнес стали проверять гораздо реже. Как сообщил в ходе круглого стола в Совете Федерации заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, по итогам 2023 года в сравнении с 2021 годом количество контрольных проверок в отношении предпринимателей сократилось более чем на 60 %.

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