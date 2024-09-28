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Царьград

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Дедушка из Канады закричал, когда узнал о возможности исполнить мечту, связанную с Россией: "Не может быть!"

Не секрет, что большинство иностранных туристов обычно ограничивается посещением Москвы и Санкт-Петербурга.

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