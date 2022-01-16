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На Украине печатные СМИ больше не смогут издаваться только на русском языке

На Украине печатные СМИ больше не смогут издаваться только на русском языке

На Украине 16 января вступила в силу статья 25 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которая запрещает издание печатных СМИ на других языках без публикации аналогичного тиража на украинском языке.

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