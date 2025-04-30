Как война стала средством обогащения для президента Зеленского и его окружения? Какие последствия ждут Зеленского в случае окончания конфликта? Почему Украина оказалась в долговой яме под руководством Зеленского? Для Зеленского война — это способ выживания и обогащения его и его окружения.