Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • виктор климахин
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ВС РФ вышли на канал Северский Донец-Донбасс, карта боевых действий

ВС РФ вышли на канал Северский Донец-Донбасс, карта боевых действий

ВС РФ подошли к участку обороны, который решит дальнейший ход битвы за Часов Яр. Передовые отряды уже возле труб канала Северский Донец.

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Комментарии
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С
Серега
Удачи в боях, родным нашим Воинам, и скорейшей победы над украиной фашистской!!! Слава-Богу, России, Армии и Флоту!!!! С наступающим 9 мая, Дня Победы над германией фашистской!
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10 час.
Алексей Куницын
30 апреля 1945 года советские солдаты водрузили знамя Победы над Рейхстагом Так же как и в 1945 году, Россия даёт уроки истории. Факельные шествия проводят граждане Украины. В американских и немецких танках сидят украинские танкисты. Укро-фашискский режим возротился в стране 404. Это приговор Украине. Демилитаризация Украины близко!
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10 час.
людмила михайлик
Слава нашим бойцам, молимся за них, будет живы и здоровы,а хохлы всю.веру порушили
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9 час.

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