ВС РФ подошли к участку обороны, который решит дальнейший ход битвы за Часов Яр. Передовые отряды уже возле труб канала Северский Донец.
ВС РФ вышли на канал Северский Донец-Донбасс, карта боевых действий
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
С
Серега
Удачи в боях, родным нашим Воинам, и скорейшей победы над украиной фашистской!!! Слава-Богу, России, Армии и Флоту!!!! С наступающим 9 мая, Дня Победы над германией фашистской!
Ответить
10 час.
Алексей Куницын
30 апреля 1945 года советские солдаты водрузили знамя Победы над Рейхстагом Так же как и в 1945 году, Россия даёт уроки истории. Факельные шествия проводят граждане Украины. В американских и немецких танках сидят украинские танкисты. Укро-фашискский режим возротился в стране 404. Это приговор Украине. Демилитаризация Украины близко!
Ответить
10 час.
людмила михайлик
Слава нашим бойцам, молимся за них, будет живы и здоровы,а хохлы всю.веру порушили
Ответить
9 час.
Свежие комментарии