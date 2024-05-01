Удачи в боях, родным нашим Воинам, и скорейшей победы над украиной фашистской!!! Слава-Богу, России, Армии и Флоту!!!! С наступающим 9 мая, Дня Победы над германией фашистской!

Алексей Куницын

30 апреля 1945 года советские солдаты водрузили знамя Победы над Рейхстагом Так же как и в 1945 году, Россия даёт уроки истории. Факельные шествия проводят граждане Украины. В американских и немецких танках сидят украинские танкисты. Укро-фашискский режим возротился в стране 404. Это приговор Украине. Демилитаризация Украины близко!