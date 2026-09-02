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День знаний в Тверской области: торжественные линейки, подарки и добрые традиции объединили школы Верхневолжья

День знаний в Тверской области: торжественные линейки, подарки и добрые традиции объединили школы Верхневолжья

Новый учебный год стартовал в Тверской области: День знаний объединил более 136 тысяч школьников. 1 сентября 2026 года во всех муниципальных образованиях Тверской области прошли торжественные линейки, посвящённые Дню знаний.

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