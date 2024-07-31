БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Евгений Алексеенко
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Милитаризация Молдовы – составная часть процесса «евроинтеграции» ﻿

Милитаризация Молдовы – составная часть процесса «евроинтеграции» ﻿

Илья КИСЕЛЁВ  Процесс «евроинтеграции» Республики Молдова, который поначалу преподносился населению этой маленькой страны как «приобщение к ценностям европейской демократии» и единственный шанс на экономическое развитие, начинает проявлять совсем другую, неожиданную сторону, которая никак не согласуется с обещаниями прозападных молдавских политиков.

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