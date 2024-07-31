Милитаризация Молдовы – составная часть процесса «евроинтеграции» ﻿

Илья КИСЕЛЁВ Процесс «евроинтеграции» Республики Молдова, который поначалу преподносился населению этой маленькой страны как «приобщение к ценностям европейской демократии» и единственный шанс на экономическое развитие, начинает проявлять совсем другую, неожиданную сторону, которая никак не согласуется с обещаниями прозападных молдавских политиков.