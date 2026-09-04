ВСУ атаковало: погибла женщина, пострадали трое в Запорожье

В результате атаки ВСУ в Каменско-Днепровском округе Запорожской области погибла женщина, а ещё трое мирных жителей получили ранения.
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