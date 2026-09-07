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Мировое обозрение

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КНДР усилила Восточный флот новым эсминцем «Кан Гон»

КНДР усилила Восточный флот новым эсминцем «Кан Гон»

Военно-морские силы КНДР официально пополнились эсминцем «Кан Гон» класса «Чвэ Хен». Торжественная церемония передачи корабля состоялась 6 сентября в порту Вонсан, и на ней присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

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