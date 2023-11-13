Тренажеры пригодились для посадки // Ульяновских предпринимателей осудили за попытку контрабанды продукции военного назначения

Краснинский райсуд Смоленской области вынес приговор по уголовному делу владельца и бывшего гендиректора ульяновской компании «Курс-Симбирск» Владимира Шишкина и двух его сыновей, работавших в фирме отца топ-менеджерами.
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