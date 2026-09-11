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Дожди и похолодание: погода в Чите и Забайкалье на 12–13 сентября

Дожди и похолодание: погода в Чите и Забайкалье на 12–13 сентября

Жителям Забайкалья предстоят непростые выходные. Если суббота в крае пройдёт под знаком дождей и сильного ветра, то воскресенье принесёт долгожданное затишье, но вместе с ним и ночные заморозки.

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