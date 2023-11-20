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Перес – вице-чемпион, Ферстаппен догнал Феттеля, люк сломал «Феррари» Сайнса и вызвал иск выгнанных фанатов и другие события Гран-при Лас-Вегаса

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1» и других гоночных событий за прошедшую неделю.

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