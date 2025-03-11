Фетисов назвал радостью возможное возвращение Овечкина в «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на слова нападающего команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о потенциальном возвращении в московское «Динамо».
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