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Фетисов назвал радостью возможное возвращение Овечкина в «Динамо»

Фетисов назвал радостью возможное возвращение Овечкина в «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на слова нападающего команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о потенциальном возвращении в московское «Динамо».

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