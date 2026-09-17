Новая Россия развивает морские порты, подводит итоги работы СЭЗ и обеспечивает топливом аграриев Морские порты Мариуполя и Бердянска готовятся к приёму иностранных судов В морских портах Мариуполя и Бердянска до конца года откроют грузовые пункты пропуска, пишет МАХ-канал Всё о ДНР.
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